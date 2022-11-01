"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CMS Energy с прогнозной стоимостью $67 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Александра Ковалева.

"Мичиганский электроэнергетик CMS Energy представил на прошлой неделе результаты за третий квартал. Компания смогла превзойти ожидания по выручке и по чистой прибыли на акцию и даже показать рост чистой прибыли относительно 3К21. По итогам квартала менеджмент увеличил прогноз по годовой очищенной прибыли на акцию с $2,85-2,89 до $2,87-2,89", - отмечает эксперт.

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