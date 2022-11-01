Рубль днем демонстрирует лишь незначительное повышение к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 1 ноября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного подрастает к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 61,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,78 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,14 копейки - до 61,06 рубля. Курс китайского юаня повысился к середине дня на 1,9 копейки - до 8,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного повышается к доллару и евро днем во вторник. Участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 1-2 ноября. Они уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета Financial Times. Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы все чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъемом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.

"На отечественном валютном рынке без изменений. Рубль продолжает держаться диапазона 60-62 за доллар. На стороне рубля сегодня растущая нефть. Однако в среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне падения доходностей российских облигаций, роста импорта и роста проинфляционных рисков", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"В понедельник утром рубль слабел, но по итогам дня динамика курса была слабо выраженной. Принципиально значимых для рубля событий вчера не было. В частности, итоги пятничного заседания Банка России не оказывают в текущих условиях значимого влияния на курс. На этом фоне сегодня курс пары "доллар-рубль" повышается лишь незначительно, в целом пока сохраняет актуальность диапазон 60,90-62,15 руб./$1. Тем не менее пара "доллар-рубль" в ближайшие дни может вновь вырасти к 61,85 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Небольшое увеличение торговой активности долларом с расчетами "завтра" не позволило вчера курсу американской валюты сформировать направленную динамику. В целом паритет между спросом и предложением типичен для конца/начала каждого месяца (когда экспортеры и импортеры наименее активны) и в целом может сохраниться в рамках недели. Отметим, что в понижательном тренде с середины октября находится пара "юань-рубль". Вызвано это общей слабостью китайской валюты на глобальной арене преимущественно из-за геополитической составляющей. Полагаем, что тренд может сохраниться, однако вряд ли до конца года. Как показывает практика, китайский регулятор в случае заметного взлета доллара к юаню (на данный момент торгуется на максимумах с 2008 года) прибегает к валютным интервенциям для поддержания локальной валюты, что, скорее всего, произойдет и в этом случае до окончания 2022 года", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть усилили подъем днем во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,5% - до $94,2 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,51% - до $87,84 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене не 1%, WTI - на 1,6%.

Поддержку нефти во вторник оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, в ходе торгов опустился на 0,6%.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-октябре 2022 года сложилась в размере $79,57 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период 2021 года она составила $67,51 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 17,9%.

В октябре цена составила $70,62 за баррель, что на 13,3% меньше, чем в октябре 2021 года ($81,49 за баррель), сообщил Минфин. В сентябре средняя цена Urals была на 5,8% ниже прошлогодней - $68,25 против $72,46 за баррель.

Банк России во вторник, 1 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,01 трлн рублей (при лимите 1,01 трлн рублей и спросе 1 трлн 557,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,07% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 октября, банки разместили 1,07 трлн рублей (при лимите 1,07 трлн рублей и спросе 1 трлн 381,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,12% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 8,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,18% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно понедельника - 8,38% годовых.