"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Electronic Arts с целью $135

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Electronic Arts Inc. с целью $135 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовый отчет 1 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,81 млрд и прибыли на акцию $1,36. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз менеджмента на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $123 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Electronic Arts Inc. - американская корпорация, издатель компьютерных игр.

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