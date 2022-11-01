"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 2300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 2300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,5%, стоп-приказ: 2000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что "Яндекс" запустит сервис междугородней доставки товаров более чем в 40 населенных пунктах РФ в ближайшее время. Помимо этого, 3 ноября ожидается отчетность компании.

По предварительным оценкам, могут выйти данные, значительно превышающие прогнозы.

"С технической точки зрения цена акции пробила сильный локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 2300 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2000 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,5", - указывают аналитики "Финама".

"Яндекс" - транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах.

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