Intel может укрепить рыночные позиции благодаря конкурентным ценам на чипы - Freedom Finance Global

Intel Corp. может укрепить рыночные позиции благодаря конкурентным ценам на чипы, считает старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Эксперт оценивает результаты Intel за 3К22 нейтрально: динамика прибыли оказалась лучше ожиданий, без учета эффекта от снижения налога EPS составила бы $0,37 (на 8,8% выше консенсуса). Давление на показатели, в том числе на маржу, на взгляд Степаняна, сохранится до второго квартала 2023г.

"Операционная рентабельность испытает негативное влияние снижения продаж, ужесточения конкуренции с AMD, а также дополнительных расходов по выводу на рынок ряда продуктов, в том числе тех, что будут поставляться с отставанием от графика. Положительным моментом является усиление интереса участников рынка к Gaudi2 2. Прогнозируем сохранение негативных трендов на серверном рынке в ближайшие два-три квартала, что не позволит его представителям активно наращивать прибыль. Целевая цена по акции Intel - $31, рекомендация - "держать", - пишет аналитик инвесткомпании.

По его мнению, в октябре-декабре поддержку спросу будет оказывать сохранение цен на 13-е поколение чипов Intel (Raptor Lake), которые совместимы с DDR4, что делает их привлекательными с точки зрения общих расходов пользователей по сравнению с Ryzen 7000. Чипы Intel дешевле, чем у конкурентов, что позволит компании и далее укреплять рыночные позиции, полагает Степанян.

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