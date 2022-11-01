Акции ЛУКОЙЛа могут вырасти на 10-15% от текущих уровней - "Русс-Инвест"

Акции "ЛУКОЙЛа" могут вырасти на 10-15% от текущих уровней, полагает главный экономист инвесткомпании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"ЛУКОЙЛ" опубликовал свою отчетность по РСБУ за прошедшие девять месяцев: выручка компании выросла на 52,2%, а чистая прибыль - в 2,3 раза и с лихвой компенсирует значительный рост прочих расходов и оставляет надежду, что "Лукойл" выплатит промежуточные дивиденды за 2022г, - пишет эксперт. - Если это случится, то такая выплата вполне может нивелировать некоторое разочарование у части инвесторов по поводу годовых дивидендов за 2021г".

Арутюнян обращает внимание на то, что на дневном графике, отражающем динамику цен на акции компании, образуется техническая фигура "перевернутые голова и плечи" и приближается пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.

"Таким образом, возникают два возможных сценария будущего движения цен (если не принимать во внимание обострение геополитического риска или возможное резкое снижение цен на нефть): либо техническая фигура не реализуется и тогда бумага продолжит торговаться в достаточном широком коридоре 3575-4775 руб. за акцию, либо (если объявят о промежуточных дивидендах за 2022 год и они окажутся на уровне прогнозов) бумага начнет отрабатывать реализовавшуюся техническую фигуру с перспективой возможного роста на 10-15% от текущего уровня", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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