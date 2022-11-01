"Финам" сохраняет рейтинг акций NextEra Energy на уровне "покупать"

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг акций NextEra Energy на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $95,7 за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за III квартал 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"28 октября за 3К22 отчиталась NextEra, крупнейшая по рыночной капитализации компания коммунального сектора США. Холдинг увеличил выручку до $ 6,7 млрд (+54% г/г), а скорректированную чистую прибыль на акцию - до $ 0,85 (+13% г/г) в то время, как аналитики в среднем ожидали $ 5,8 млрд и $ 0,8, соответственно. По результатам квартала менеджмент NEE сохранил прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2022 год в диапазоне $ 2,80 -2,90 (+12% г/г). Мы также сохраняем рейтинг "покупать" по акциям NEE с целевой ценой $ 95,7 и потенциалом 23%", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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