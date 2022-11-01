Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций сталелитейных компаний РФ, отмечается в комментарии.

"По данным Metal Expert, продажи стали сохранили двузначные темпы роста на российском рынке: +13% г/г в сентябре после +14% г/г в августе. Однако общие показатели по продажам у российских сталелитейных компаний снизились в сентябре на 8% г/г из-за падения экспорта стального проката (минус 47% г/г) и полуфабрикатов (минус 27% г/г). Считаем, что рост продаж стали в России связан с прохождением "дна" в мае-июне. Ожидаем, что спрос на внутреннем рынке останется высоким в ближайшие месяцы благодаря восстановлению потребления стали по сравнению с июнем со стороны строительной отрасли и машиностроения. Отмечаем замедление роста спроса на сталь в мире, что вместе с внешними ограничениями оказывает давление на экспортные продажи российских компаний", - пишут эксперты телеграм-канала.

Аналитики продолжают позитивно смотреть на акции российских сталелитейных компаний. При текущих ценах на сталь и курсе рубля, по их оценке, привлекательнее выглядят акции наиболее ориентированных на внутренний рынок "ММК" и "Северстали". У "НЛМК" фокус смещен на экспорт, поэтому компания будет в большем выигрыше в случае ослабления рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.