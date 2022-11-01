Ставка ЦБР, скорее всего, останется без изменений в декабре 2022г - ПСБ

Ключевая ставка Банка России, скорее всего, останется без изменений по итогам заседания в декабре 2022 года - на уровне 7,5% годовых, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"ЦБ РФ в минувшую пятницу впервые с начала текущего кризиса сохранил ставку без изменений, при этом сигнал о направлении дальнейшего движения отсутствует. Исходя из обновленного прогноза средней ключевой ставки, регулятор допускает в декабре как умеренное изменение ставки на 25 б.п. (вверх или вниз), так и сохранение ставки без изменений. Данная риторика регулятора и разнонаправленность влияния факторов подчеркивают высокий уровень неопределенности, что, по нашему мнению, выступает дополнительным аргументом в пользу сохранения ключевой ставки без изменений. Наша оценка текущих инфляционных процессов в целом совпадает с мнением Банка России - краткосрочные инфляционные риски ограничены, а инфляция развивается вблизи прогноза, - пишет эксперт в обзоре. - Мы ждем, что вероятное плавное повышение инфляционного фона не воспрепятствует сохранению выжидательной позиции ЦБ до конца 2022 года, повышать ставку с учетом ожиданий дальнейшего спада экономики в 2023 году нецелесообразно (снижение реального ВВП в следующем году, по прогнозу ЦБ, ожидается в диапазоне 1-4%)".

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