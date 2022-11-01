Возможный торговый диапазон рубля в ноябре составляет 60-63 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Торговый диапазон рубля в ноябре может составить 60-63 руб./$1, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Казалось, что завершение октябрьского налогового периода приведет к ослаблению рубля, однако торговый баланс остается сильным за счет высоких поступлений экспортной выручки и отсутствия мотивации у компаний сохранять ее на зарубежных счетах. При этом объемы импорта увеличиваются, но достаточно медленно. В ноябре диапазон торговли пары USD/RUB может расшириться до 60-63 руб./$1. Впрочем, даже эти значения можно считать узким коридором сложившегося равновесного баланса. Многое определится динамикой нефти, хотя основные события все же предстоят в декабре, когда начнет действовать европейское эмбарго". - пишет Кочетков в комментарии.

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