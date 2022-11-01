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01 ноября 2022 года 11:27

Рынок акций РФ утром поднялся к 2180п по индексу Мосбиржи на улучшении внешнего фона

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник растет на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дорожают нефть и металлы) в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США; индекс Мосбиржи поднялся в район 2180 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2177,15 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1113,86 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 61,57 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +1,8% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", для продолжения роста рынка акций нужны уверенные позитивные драйверы, которых пока нет. В США во вторник инвесторы почувствуют усиление волатильности в преддверии итогов заседания ФРС и решения по процентной ставке, которое будет объявлено в среду вечером. Рынок ожидает, что ключевая ставка может быть повышена на 0,75 п.п. (до 3,75-4% годовых), однако еще важны комментарии официальных лиц.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон пока помогает российскому рынку акций с дальнейшим ростом. Индекс МосБиржи пытается пройти линии сопротивления в виде 50-дневной и 100-дневной скользящих, но в целом активность покупателей невысокая перед штурмом этих важных линий сопротивлений.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, перепроданность китайских акций привела к росту азиатских рынков во вторник. Нефть растет на фоне новостей о договоренностях ЕС и США установить потолок цен для российской нефти с 5 декабря. Американский Минфин пояснил, что танкеры с нефтью, загруженные до 5 декабря и разгруженные до 19 января, не попадут под установленный потолок цен. При этом президент США Байден обещает ввести дополнительные налоги, если нефтяные компании не примут меры для снижения цен на топливном рынке за счет инвестиций в производство.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что улучшение внешних настроений основано на ожиданиях позитивных сигналов от ФРС. На этом фоне можно ожидать оживления на рынке акций РФ покупок в финансовом и нефтегазовом секторах и возобновление движения индекса МосБиржи к отметке 2200 пунктов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтяной сектор поддержит рост индекса МосБиржи на фоне дорожающей нефти. Акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются привлекательными с точки зрения получения дивидендов до конца года. Скорее всего, дивидендные "гэпы" они закроют быстро.

В целом, российский рынок акций настроен на продолжение роста и уход чуть выше 2200 пунктов по индексу МосБиржи. Но для этого нужен какой-то драйвер, поскольку эффект от получения дивидендов по акциям "Газпрома" уже заканчивается.

Если глава Федрезерва США Джером Пауэлл в преддверии выборов в Конгресс США будет мягок в заявлениях относительно ДКП, то западные рынки и сырьевые активы подрастут, что простимулирует к возобновлению восхождения и российские акции, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-1% во главе с Nasdaq, однако завершили октябрь существенным ростом. Индекс Dow Jones с начала месяца подскочил на 14%, зафиксировав максимальный рост по итогам октября в своей истории; S&P50 вырос за месяц на 8%, Nasdaq - на 3,9%.

Внимание участников рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США 1-2 ноября, где, по мнению большинства аналитиков, ключевая процентная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов (до 3,75-4% годовых). После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

Тем временем, во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng раллирует на 4,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,8%).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она находится на максимуме с апреля 2013 года. При этом руководство RBA не исключает ее дальнейшего подъема для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

На нефтяном рынке утром во вторник цены также растут после снижения в начале недели. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,4 за баррель (+1,7% и -1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $87,91 за баррель (+1,6% и -1,6% в понедельник).

Поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Тем временем в годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году.

Согласно отчету, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с.

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ). Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые более чем за два года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+19,9%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+15%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,3%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-7,2%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,3%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,79 млрд рублей (из них 1,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 617,29 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 358,25 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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