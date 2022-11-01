Пауза в смягчении денежно-кредитной политики ЦБР продлится до конца года - "Альфа-Капитал"

Пауза в смягчении денежно-кредитной политики ЦБР продлится, как минимум, до конца этого года, считает портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист.

"Центральный банк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Как и в прошлый раз, ЦБ РФ не дал в пресс-релизе сигналов в отношении того, как может двигаться ставка в будущем. Ожидаем, что пауза в смягчении денежно-кредитной политики продлится как минимум до конца этого года. Согласно новому среднесрочному прогнозу ЦБ РФ, средняя ключевая ставка в этом году составит 10,6%. В таком случае в период с 31 октября до конца года ставка должна составлять 7,4-7,6%, то есть находиться на нынешнем уровне", - пишет эксперт.

По мнению Жорниста, на более длинном горизонте регулятор вполне может возобновить снижение ключевой ставки - по мере того, как будет снижаться инфляционное давление. "Об этом говорит и тот факт, что ЦБ РФ, хотя и отмечает рост проинфляционных рисков, не стал пересматривать прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы и все еще ждет среднюю ключевую ставку на уровне 6,5-8,5% в 2023г и 6-7% в 2024г", - подчеркивается в комментарии.

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