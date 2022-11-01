BCS Express повысил прогнозную цену акций Pinterest до $31

Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Pinterest Inc. до $31 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Квартальная отчетность подтверждает позитивное мнение в отношении акций компании. Мы продолжаем считать, что сектор социальных сетей сейчас в целом не является привлекательным, причина этого - проблемы с таргетированием и изменение эффективности рекламы после модификации политики IDFA от Apple Inc., а также общее сокращение рекламного сектора. Тем не менее Pinterest, на наш взгляд, выглядит лучшей историей в секторе. Поэтому мы подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" и повышаем целевую цену до $31 (потенциал роста составляет 27%) на срок 1 год на фоне обновления операционных показателей после отчетности", - указывают эксперты.

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