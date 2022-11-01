"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 7320 руб. за штуку на горизонте года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"ЛУКОЙЛ" решился заплатить дивиденды, правда, пока лишь за II полугодие 2021г, - отмечают аналитики. - По нашим расчетам, если в течение ближайших двух недель не будет объявления дивиденда за I полугодие 2022г, то будет только финальный дивиденд за 2022г. Мы считаем, что идея пока реализовалась лишь частично, поэтому сохраняем рекомендацию к покупке".

Эксперты отмечают положительные факторы инвестиционной идеи:

- Восстановление добычи нефти в рамках ОПЕК+.

- Рекордно высокие цены на нефть в рублях и ожидание сохранения этой тенденции в 2022г.

- Практически нулевой чистый долг.

- 100% скорректированного свободного денежного потока направляется на дивиденды.

- Отсутствие потребности в высоких капзатратах.

- Потенциальная выплата более 1000 рублей дивидендов за 2021г и первую половину 2022г.

- Ставка на отскок после спада геополитической напряженности.

Указывают аналитики "Солид Брокер" и на соответствующие риски:

- Риск падения цен на нефть и риск падения объемов продаж нефти из-за ограничений.

- Проблемы с модернизацией и новым бурением из-за отсутствия импортных компонентов и зарубежных подрядчиков.

- Ограничение работы европейских НПЗ "ЛУКОЙЛа".

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