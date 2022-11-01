"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Очередной сильный отчет Positive Technologies (консолидированные финансовые результаты по итогам III квартала и 9 месяцев 2022 года) показал, что компания продолжает извлекать выгоду из благоприятной конъюнктуры на рынке кибербезопасности РФ и усиливать позиции своего бизнеса, - отмечает ведущий аналитик "Открытие инвестиции", эксперт "Открытие Research" Иван Авсейко. - Эмитент сохраняет свой прогноз продаж на 2022 год в диапазоне 12-15 млрд рублей (при этом сезонно четвертый квартал календарного года является пиковым для его бизнеса)".

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