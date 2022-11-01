Повышение спроса на рисковые активы формирует позитивный фон для рынка ОФЗ - ПСБ

Повышение спроса на рисковые активы формирует позитивный фон для рынка ОФЗ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в понедельник снизился на 0,26%, доходность индекса выросла до 9,23% (+5 б.п.), - напоминает эксперт. - Наиболее сильная коррекция проходила в ОФЗ срочностью 1-7 лет, на этом участке доходность выросла в среднем на 12 б.п. Длинные ОФЗ выросли в доходности в среднем на 2 б.п. Снижение цен ОФЗ проходило на фоне ухудшения конъюнктуры глобальных рынков облигаций после слабой статистики по ЕС".

На взгляд аналитика, во вторник утром на глобальных рынках наблюдается повышение спроса на рисковые активы, что может оказать поддержку рынку рублевых облигаций. "С учетом замедления инфляции в РФ и солидной премии в ОФЗ к ключевой ставке ЦБР мы ждем восстановления котировок ОФЗ и снижения доходности. В ближайшие дни наиболее важными событиями для российского долгового рынка будут параметры и итоги аукционов Минфина РФ по размещению нового госдолга, данные по недельной инфляции в РФ, итоги заседания ФРС", - отмечает Монастыршин.

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