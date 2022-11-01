Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закрыли в минусе торги в понедельник, однако завершили октябрь существенным ростом. Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

Около половины компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за третий квартал, и в среднем они зафиксировали рост квартальной прибыли на 2,2%, что является худшей динамикой с третьего квартала 2020 года, когда показатель рухнул на 5,7%, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс. Тем не менее, 71% из уже отчитавшихся компаний превысили прогнозы рынка по показателю прибыли на акцию, а 68% - по выручке.

Фондовые индексы Азии растут в ходе торгов, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям компаний. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,85% годовых (это совпало с прогнозом большинства аналитиков). Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,65%. Значение японского индекса Nikkei 225 повысилось по итогам торгов на 0,28%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК вырос на 1%. Гонконгский Hang Seng взлетел на 3,4% после того, как днем ранее опустился до минимума за 13,5 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1,4%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК составила $94,12 за баррель, что на 1,41% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 1%, до $92,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 1,33%, до $87,68 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 1,6%, до $86,53 за баррель.

Трейдеры в том числе ждут заседаний крупных центробанков. Федеральная резервная система (ФРС) США подведет итоги двухдневного заседания в среду на фоне устойчиво высокой инфляции в Штатах. В четверг решение по поводу ключевой ставки примет Банк Англии. Поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Тем временем в годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году. Согласно отчету, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,109 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,452 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 октября вырос всего на 0,03% и составил 109,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (29-31 октября) прибавил 0,09%, поднявшись до 813,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-05R" (+0,5%), "РЖД-001P-17R" (+0,47%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-1,2%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,34%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" полностью разместило дебютный 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-12-го купонов определены равными ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Сеть дата-центров "Селектел" планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

Совкомбанк выкупил по оферте 4 млн 392 тыс. 236 облигаций серии БО-П02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 87,8% эмиссии. Совкомбанк разместил 3-летний выпуск в мае 2020 года, ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,5% годовых.