Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $94-95/барр. на торгах во вторник - ПСБ

Цена нефти марки Brent, скорее всего, останется в диапазоне $94-95 за баррель на торгах во вторник, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Полагаем, что цены на нефть во вторник будут "плюсовать", но в целом останутся пока в рамках привычного диапазона $90-95 за баррель. Январский фьючерс тяготеет к попытке пройти верхнюю границу, но мы пока не думаем, что хватит импульса, ориентир на вторник - $94-95 за баррель", - указывает аналитик.

Также Крылова отмечает, что в фокусе дня у инвесторов будет статистика по запасам от Американского института нефти, предваряющая официальную от Минэнерго.

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