Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 61-62 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно сохранение бокового движения рубля в диапазоне 61-62 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник на фоне баланса между спросом и предложением, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Небольшое увеличение торговой активности долларом с расчетами "завтра" не позволило курсу американской валюты сформировать направленную динамику в понедельник. В целом паритет между спросом и предложением - типичен для конца/начала каждого месяца (когда экспортеры и импортеры наименее активны) и в целом может сохраниться в рамках недели", - пишет эксперт в комментарии.

"Отметим, что в понижательном тренде с середины октября находится пара юань/рубль. Вызвано это общей слабостью китайской валюты на глобальной арене преимущественно из-за геополитической составляющей. Полагаем, что тренд может сохраниться, однако вряд ли до конца года. Как показывает практика, китайский регулятор в случае заметного взлета доллара к юаню (на данный момент торгуется на максимумах с 2008 года) прибегает к валютным интервенциям для поддержания локальной валюты, что, скорее всего, произойдет и в этом случае до окончания 2022 года", - указывает Жильников.

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