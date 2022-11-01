Рынку акций РФ нужен новый драйвер для продолжения роста - "Алор Брокер"

Российскому рынку акций в настоящее время нужен новый драйвер для продолжения роста, говорится в комментарии руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Индекс Мосбиржи по итогам понедельника практически не изменился, но основные бумаги закрылись разнонаправленно. Во вторник утром нефть дорожает, что должно поддержать нефтянку, а она уже индекс Мосбиржи, - отмечает эксперт. - В целом российский рынок акций настроен на продолжение роста и уход чуть выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, но для этого нужен какой-то драйвер, эффект от получения дивидендов по "Газпрому" уже заканчивается. Кроме того, покупкам пока мешает приближение длинных выходных и грядущее заседание ФРС США. Быть может, если глава американского регулятора Дж. Пауэлл в преддверии выборов в Конгресс США будет мягок, то западные рынки и сырьевые активы подрастут, что простимулирует к возобновлению восхождения и российские акции".

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