Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2180-2210п во вторник - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник - 2180-2210 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Ожидаем рост на российском рынке акций в пределах 1,5%, новостной фон спокойный. Ориентир для индекса Мосбиржи на день - 2180-2210 пунктов. Фиксация прибыли игроками в длинных позициях может начаться при пересечении вверх отметки 2200 пунктов. В настоящее время, вероятно, будут закрываться "шорты", - пишет эксперт в комментарии.

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