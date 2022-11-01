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01 ноября 2022 года 09:08

Dow зафиксировал лучший октябрь в своей истории

Индексы США снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азии растут во вторник. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Американские фондовые индексы закрыли в минусе торги в понедельник, однако завершили октябрь существенным ростом.

Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца подскочил на 14%, зафиксировав максимальный рост по итогам октября в своей истории. Standard & Poor''s вырос за месяц на 8%, Nasdaq Composite - на 3,9%.

Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. После этого, как ожидается, американский ЦБ может замедлить темпы подъема ставки.

Американские акции в понедельник показали "умеренное снижение на фоне фиксации прибыли и вследствие выжидательного подхода" инвесторов, сказал старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган.

Около половины компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за третий квартал, и в среднем они зафиксировали рост квартальной прибыли на 2,2%, что является худшей динамикой с третьего квартала 2020 года, когда показатель рухнул на 5,7%, отметил старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

Тем не менее, 71% из уже отчитавшихся компаний превысили прогнозы рынка по показателю прибыли на акцию, а 68% - по выручке.

Котировки бумаг китайских производителей электромобилей XPeng (SPB: XPEV) и Li Auto (SPB: LI) в США снизились на 3,8% и 4,5% соответственно, опустившись до рекордного минимума из-за слабых статданных Китая.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов. Тем временем PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

Акции Emerson Electric (SPB: EMR) подешевели на 1%, хотя инжиниринговая компания в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 10%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Также Emerson подтвердила сделку по продаже мажоритарной доли подразделения технологий для отопления, вентиляции и кондиционирования инвестиционной компании Blackstone Inc. за $9,5 млрд.

Цена бумаг XPO Logistics (SPB: XPO) выросла на 2%. Транспортно-логистическая компания зафиксировала снижение выручки по итогам третьего квартала, но увеличила чистую прибыль от продолжающихся операций.

Рыночная стоимость Global Payments (SPB: GPN) упала на 8,8%. Американская финтехкомпания увеличила выручку в минувшем квартале, что стало неожиданностью для аналитиков, а её скорректированная прибыль увеличилась на 14%, совпав с прогнозами экспертов.

Капитализация Align Technology (SPB: ALGN) выросла на 3,1%. Производитель медицинского оборудования в понедельник объявил о запуске программы ускоренного выкупа акций на сумму $200 млн. С начала года акции компании подешевели на 71,3%, демонстрируя худшую динамику среди всех компаний в индексе S&P 500.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 128,85 пункта (-0,39%) и составил 32732,95 пункта.

Лидером падения среди компонентов индекса стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) (-2,2%), максимальный рост продемонстрировали акции Travelers Cos. (SPB: TRV) (+1,4%).

Standard & Poor''s 500 снизился на 29,04 пункта (-0,74%) - до 3872,02 пункта.

Nasdaq Composite упал на 114,31 пункта (-1,03%) и составил 10988,15 пункта.

Фондовые индексы Азии растут в ходе торгов во вторник, в том числе благодаря хорошим квартальным отчетностям компаний.

Внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, которая, как ожидает большинство аналитиков, в очередной раз повысит базовую ставку на 0,75 процентного пункта (п.п.). Тогда ее диапазон будет составлять 3,75-4% годовых.

Между тем Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics.

ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она находится на максимуме с апреля 2013 года. При этом руководство RBA не исключает ее дальнейшего подъема для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 во вторник увеличился на 1,65%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросли на 2,8% и 2,6% соответственно.

Кроме того, подорожали акции всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 1,3%, ANZ Bank - на 1,6%, Westpac Banking и National Australia Bank - на 0,9%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК повысилось на 0,2%.

Наиболее существенно повышаются котировки акций Japan Tobacco Inc. (+9,1%), NTN Corp. (+6,4%) и Panasonic (+6%).

Кроме того, растет стоимость таких крупных компаний, как SoftBank Group (+3,2%), Sony Group (+0,7%), Fast Retailing (+0,1%).

В то же время цена акций Toyota Motor падает на 2,2%. Автопроизводитель в июле-сентябре сократил чистую прибыль на 31%, при этом она оказалась хуже прогнозов.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 1%. Гонконгский Hang Seng взлетел на 3,4% после того, как днем ранее опустился до минимума за 13,5 года.

Лидерами подъема котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции пивоваренной China Resources Beer (+9,2%), интернет-компанийи Meituan (SPB: 3690) (+8,9%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+8,4%), производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+8,2%).

Кроме того, бумаги Tencent Holdings Ltd. (SPB: 700) подорожали на 7,2%, ритейлеров Alibaba Group (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 5,3% и 5,1%.

AIA Group Ltd., один из крупнейших азиатских страховщиков, увеличил стоимость нового бизнеса (объем проданных контрактов) в июле-сентябре на 1%. Котировки бумаг компании подскочили на 5,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 0,7%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor уменьшилась на 0,6%.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК во вторник составляет $93,57 за баррель, что на $0,76 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,96 (1%), до $92,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,59 (0,68%), до $87,12 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,37 (1,6%), до $86,53 за баррель.

Трейдеры в том числе ждут заседаний крупных центробанков, пишет агентство Bloomberg.

Федеральная резервная система (ФРС) США подведет итоги двухдневного заседания в среду на фоне устойчиво высокой инфляции в Штатах. В четверг решение по поводу ключевой ставки примет Банк Англии.

Поддержку нефти оказывает ослабление доллара, которое делает цены на сырьевые товары более привлекательными для инвесторов.

Тем временем в годовом обзоре ОПЕК говорится, что ежегодный рост спроса на нефть в мире до 2025 года в среднем будет составлять 2,1 млн б/с, в последующие 10 лет он замедлится и стабилизируется к 2035 году.

Согласно отчету, в 2022 году потребление нефти в мире вырастет до 100,3 млн б/с после 96,9 млн б/с в 2021 году. Далее спрос будет значительно увеличиваться год от года вплоть до 2025-го: в среднем на 2,1 млн б/с.

Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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