Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник ростом на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник повышением в пределах 0,2-1%, в диапазоне 2170-2190 пунктов в связи с улучшением состояния внешнего фона, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Внутри дня индекс вполне способен продолжить повышение к ближайшему значимому уровню 2200 пунктов, считает эксперт. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2160, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2200, 2220 пунктов, указывает Манжос в комментарии.

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