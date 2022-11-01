Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной - BCS Express

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается неизменной, говорится в обзоре эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Продолжает развиваться сценарий, в рамках которого после слома технического препятствия в районе 2090 пунктов цели по индексу сместились к 2200-2250 пунктам. До этих отметок рынок еще не дошел, так что некоторое пространство для подъема сохраняется (на 1,7-4%). Удержание длинных позиций в "голубых фишках" выглядит оправданным", - указывает аналитик инвестиционной компании.

"Внешний фон пока остается нейтральным, в том числе общая геополитическая ситуация. В текущих условиях этого может быть достаточно, чтобы обеспечивать поддержку нашему рынку акций. Речь о каком-то мощном предновогоднем ралли при прочих равных не идет, но умеренный подъем в ноябре-декабре вполне возможен. К тому же к концу года может появиться дополнительный драйвер из-за дивидендов таких крупных компаний, как "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". На рынке нефти ситуация относительно стабильна, текущие нефтяные уровни комфортны для российского фондового рынка", - отмечает Карпунин.

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