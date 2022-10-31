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31 октября 2022 года 19:31

Рубль слегка повысился к доллару и евро по итогам последнего дня октября при низкой волатильности торгов

Москва. 31 октября. Доллар США и евро немного ослабели на "Московской бирже" по итогам понедельника, рубль слабо повысился к бивалютной корзине в последний день месяца при сниженной волатильности рынка.

Курс доллара США составил 61,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,88 руб./EUR1, подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,7 копейки - до 61,2 рубля. Курс китайского юаня снизился к завершению дня на 1,8 копейки - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного повысился к доллару и евро по итогам слабоволатильных торгов последнего дня месяца. Участники рынка находятся в ожидании новых стимулов, и в первую очередь заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 1-2 ноября. При этом спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров снижен по факту завершения основных налоговых выплат октября.

Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета Financial Times. Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы все чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъемом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу ожидаемо принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, волатильность курса рубля вновь на низких уровнях: пара "доллар-рубль" уже вторую неделю находится в узком диапазоне 61-62 руб./$1. "Население и бизнес уже привыкают к текущему курсу, теряя интерес к валютному рынку. Равновесие по спросу и предложению валюты может сохраняться достаточно долго. Министерство финансов - единственный крупный игрок, который может изменить ситуацию радикальным образом, - пока решает проблему дефицита бюджета с помощью заимствований и накопленных ранее резервов, не вмешиваясь в рыночное курсообразование", - говорит Алексеев.

"На российском валютном рынке в первой половине дня доллар пребывал в плюсе и торговался вблизи 61,9 руб. Однако с середины дня американская валюта начала терять позиции. К вечеру курс находился в диапазоне 61,4-61,5 руб., при этом на минимуме в течение дня доллар был близок к 61,3 руб. Рабочий день доллар завершал в минусе, хотя в целом внутридневной диапазон торгов был не слишком широким. Отметим, что американской валюте не помогало отсутствие аппетита к риску на внешних рынках ближе к вечеру. Это в том числе выражалось в заметном укреплении индекса доллара к основным мировым валютам. В целом тенденция на укрепление доллара отчетливо прослеживалась с момента публикации макроданных в еврозоне, где предварительная инфляция за октябрь оказалась выше прогнозов и вышла на новые максимумы, а предварительный ВВП за третий квартал совпал с консенсусом. Основным событием для рынков на неделе (в среду) будет заседание ФРС с решением по ставке. Повышение ставки ФРС еще раз на 75 б.п. заложено в котировки рынка и вряд ли повлияет на рыночную ситуацию (. . .). Для российского валютного рынка внешние условия формируют предпосылки для сохранения текущих позиций доллара выше 60 руб., однако драйверы для продвижения в диапазон 62-65 руб. пока по-прежнему отсутствуют", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки снижаются в понедельник из-за худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,11% - до $92,73 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,5% - до $86,58 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет примерно на 0,7%, снижая привлекательность нефтяных фьючерсов для держателей других валют.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 ноября на 8,86 копейки, до 61,6229 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,32 копейки, до 61,1196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 9,83 копейки по отношению к пятнице и составил 61,6277 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,67 копейки и составил 61,5568 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 282,039 млн, из которых $827,062 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 454,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,78 копейки, до 61,1278 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, повысился, на 1,54 копейки, до 61,1556 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 182,213 млн, из которых EUR252,176 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR930,037 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,94% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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