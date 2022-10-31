Рынок акций РФ начал неделю с безыдейной консолидации, просели металлурги, вырос TCS

Москва. 31 октября. Рынок акций РФ начал неделю с безыдейной консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс Мосбиржи остался вблизи отметки 2170 пунктов, при этом просели акции металлургов и "Роснефти", выросли на корпоративных новостях расписки TCS.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,61 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1111,68 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,5%.

Доллар подешевел до 61,39 рубля (-0,13 рубля), утром курс поднимался к 61,89 руб./$1.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Роснефти" (-2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -2,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила 647,9 млрд руб., что более чем в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года (286,2 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Подорожали расписки TCS Group (+4,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Московской биржи" (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, рынок акций провел торги в понедельник без существенных изменений, индекс МосБиржи двигался вблизи отметки 2170 пунктов, при этом особых драйверов к направленной динамике не наблюдалось. Индекс МосБиржи взял паузу в двухнедельном росте, обеспеченного в большей степени объявлением дивидендов рядом нефтегазовых компаний.

В лидерах роста выступил финансовый сектор. Во втором эшелоне выросли акции компании Inarctica (MOEX: AQUA) на фоне ожиданий итогов заседания совета директоров, на котором рассматривается вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев. В аутсайдерах выступил металлургический сектор из-за коррекции перекупленных бумаг сталелитейной отрасли, а также бумаги ряда нефтегазовых компаний - наибольшие распродажи затронули акции "Роснефти", совет директоров которой 11 ноября рассмотрит вопрос выплаты промежуточных дивидендов.

В целом индекс МосБиржи в условиях безыдейности может продолжить консолидацию в диапазоне 2130-2200 пунктов, полагает Жильников.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций РФ в начале недели локально забуксовал, но восходящие тренды остаются актуальными. Индекс МосБиржи после коррекционного снижения может продолжить рост к уровню 2200 пунктов.

Динамику торгов в понедельник определял нейтрально негативный внешний фон. Нефть в течение дня снижалась, на глобальных рынках наблюдалась неоднозначная динамика. При этом в течение дня был и ряд положительных новостей, к ним можно отнести финансовый отчет "ЛУКОЙЛа".

Инвесторы рассчитывают на общее смягчение риторики Федрезерва по итогам заседания в начале ноября. Если рынки получат позитивные сигналы от регулятора, нефть может продолжить рост, тем более что краткосрочный восходящий тренд остается актуальным, а значит, и целевой диапазон $96-98 за баррель сохраняется, полагает Линчик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в начале недели приостановил рост из-за негатива в динамике сырьевых контрактов. Индекс МосБиржи не оставляет попыток вернуться к своей 50-дневной скользящей в районе 2180-2185 пунктов, но о дальнейшем повышении пока говорить преждевременно, поскольку сильного улучшения внешнего экономического фона не наблюдается.

В Европе пока доминируют рецессивные настроения, что ведет к снижению стоимости цен на нефть, а это негативно влияет на доходы отечественных экспортеров. Соответственно, рынок достиг сильного уровня сопротивления и может скорректироваться, чтобы частично снять перекупленность, считает аналитик.

Расписки TCS Group подросли в понедельник на фоне новостей, что Тинькофф банк (SPB: TCS) объявил о запуске сервиса продажи автомобилей - "Тинькофф авто". Новость позитивна для бумаг группы, поскольку компания будет стандартизировать рынок продаж автомобилей и строить новую платформу с другими игроками рынка. В ближайшем будущем "Тинькофф" планирует расширить географию продаж в России, значительно расширить модельный ряд и развивать авто-экосистему различными сервисами и приложениями (как своими, так и партнерскими), что должно повысить доходы группы, полагает Абелев.

По мнению инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, снижению покупательской активности способствовали ценовая слабость сырьевых товаров, крепкий рубль и охлаждение глобального риск-аппетита.

Среди причин изменения общего сантимента - вышедшая в понедельник макростатистика. Индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг КНР в октябре оказались в зоне снижения, отступив ниже 50 пунктов. В то же время предварительная оценка индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь показала рост на 10,7% в годовом выражении, превысив прогнозные 10,2%.

Из важных событий вторника интерес представляет заседание ОПЕК, результаты которого могут локально повысить волатильность нефтяных котировок. В США выйдут октябрьский индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре. Индекс МосБиржи 1 ноября будет формироваться в пределах 2100-2220 пунктов, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, южнокорейский индекс Kospi - на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-1,1%), но "минусуют" Штаты (индексы просели на 0,1-0,8%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в октябре до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

По предварительным данным Статистического управления Евросоюза, ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,2% ко II кварталу и на 2,1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями. Однако потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 10,7% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 9,9% в сентябре, и снова обновили максимум с начала ведения расчетов. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 10,2%.

Рынки ожидают итогов заседания ФРС, которые станут известны в среду вечером. Большинство инвесторов и экономистов полагают, что американский регулятор монетарной политики повысит ставку на 75 б.п. в четвертый раз подряд. Вероятность этого в пятницу оценивалась трейдерами в 89%, согласно CME FedWatch Tool. В то же время участники рынка учитывают последние комментарии руководства американского ЦБ о возможности замедления темпов ужесточения: вероятность повышения ставки на 50 б.п. оценивалась в 11% по сравнению с 1,6% неделей ранее.

На нефтяном рынке в понедельник цены снижаются на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,94 за баррель (-0,9% и -1,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $86,68 за баррель (-1,4% и -1,3% в пятницу). Срок действия декабрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в понедельник.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,6%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-3,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-2,1%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" в январе-сентябре этого года составила 11,12 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это почти на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+38,6%), бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+11,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+5,5%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") (+5,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,8%).

Подросли акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,6%). Выручка российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies по МСФО в III квартале текущего года составила 3,5 млрд рублей, что на 171% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль по итогам III квартала составила 1,7 млрд рублей против 245 млн рублей годом ранее. По данным компании, показатель EBITDA вырос в отчетном периоде до 1,9 млрд рублей, что почти в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Также в сообщении отмечается, что скорректированный чистый долг компании по состоянию на 30 сентября текущего года составил 1,1 млрд рублей, что на 10% меньше аналогичного показателя прошлого года. Основной операционной компанией группы Positive Technologies является АО "Позитив Текнолоджиз". Она на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив", часть бумаг которой размещены на "Московской бирже" (free float составляет около 11%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (+1,3%) в январе-сентябре 2022 года получило чистую прибыль в размере 8,244 млрд рублей, что на 8,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+0,8%) по РСБУ в январе-сентябре составила 3,57 млрд руб., что на 3,6% больше показателя аналогичного периода 2021 года, следует из отчетности компании.

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") (+0,3% ГДР) в III квартале выросла на 3,3% - до 6,44 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,29 млрд рублей (из них 7,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,85 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,5 млрд рублей на акции "Газпрома").