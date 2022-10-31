Акции ФосАгро привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Открытие Инвестиции"

Акции "ФосАгро" привлекательны для покупки на текущих уровнях, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Акции "ФосАгро" после сентябрьского дивидендного гэпа падали в октябре ниже 5500 руб. и к концу месяца возвращались до 6500 руб. (+21% от минимумов месяца). "Акрон" на прошлой неделе смотрелся лучше "ФосАгро". При этом конъюнктура на глобальном рынке удобрений остается благоприятной. В сегодняшних реалиях акции PHOR предлагают очень высокую дивидендную доходность, а компания предлагает своим акционерам стабильные дивидендные выплаты. Считаем "ФосАгро" привлекательной для покупки. Цель - 8300 руб.", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.