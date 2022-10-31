Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на упавшие в цене UST

Москва. 31 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику, несмотря на упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries) в ожидании объявления итогов ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и в конце прошлой недели, составила, 57,95% от номинала (доходность - 10,7% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году в понедельник также осталась на уровне закрытия пятницы - 60,22% от номинала (их доходность составила 10,06% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 9 базисных пунктов - до 48,72% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 11,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не изменились в цене за день - котировки составили 47,41% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 29,36% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 33 базисных пункта - до 45,14% от номинала (их доходность выросла на 22 базисных пункта - до 24,45% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 8 базисных пунктов, до 42,29% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 20,56% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году прибавил в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 69,52% от номинала (его доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 49,76% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 2 базисных пункта, составив 64,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых важных сообщений на геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в бюджет страны.

На глобальных рынках капитала в понедельник доминируют негативные настроения. Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства аналитиков, Федрезерв снова повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. При этом инвесторы также ждут, как именно Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) и глава ФРС Джером Пауэлл прокомментируют будущие планы относительно денежно-кредитной политики. Как ожидается, американский ЦБ в декабре может замедлить темпы подъема процентной ставки.