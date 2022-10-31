Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Энел Россия", "ОГК-2", "ФосАгро", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Газпром нефть", "РусГидро", "Татнефть", "Интер РАО", сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики указывают, что в дивидендной подборке продолжают делать ставку на компании с привлекательной дивидендной доходностью и высокой вероятностью продолжения дивидендных выплат. В связи с этим в подборку включены акции "Энел Россия" и привилегированные акции "Транснефти", дивидендные доходности которых одни из самых высоких в их секторах.

Эксперты Sber CIB консервативно допускают, что выплаты дивидендов "Энел Россия" начнутся в 2023г. Если "Энел Россия" будет придерживаться планов по выплатам дивидендов, то дивидендная доходность, по их оценке, в 2023г может составить около 27%. В 2024-2030гг - достичь 20-30%.

Аналитики инвестбанка полагают, что дивидендная доходность акций "Транснефти" при условии сохранения объёмов перекачки нефти и индексации тарифа на 4% в год может составить 15-18% в 2022-2023гг.

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