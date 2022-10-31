"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Мать и дитя" с целевой ценой 594 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"MD Medical Group ("Мать и дитя") опубликовала 31 октября операционные результаты за III квартал 2022г. Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки компании и сохраняем по ним рекомендацию "покупать". Наша целевая цена - 594 руб. Бумаги в октябре подорожали на 33%, при этом объемы (средней 20-дневный относительно среднего за 3 месяца) сократились на 24%. Не исключена фиксация прибыли, но бумага остается интересной для покупки на коррекции", - пишет эксперт Михаил Шульгин.

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