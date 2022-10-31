Говорить о перспективах снижения ставки ЦБ РФ пока рано - "КИТ Финанс Брокер"

Говорить о перспективах снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России пока нет оснований, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер"

"Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Судя по всему, серьезных дискуссий в ЦБ относительно пятничного решения не было, но они впереди, так как на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы; на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября, а прогноз по инфляции 2022 года уточнен до 12-13% (учитывает эффект декабрьского повышения тарифов ЖКХ); в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, - отмечают эксперты инвесткомпании в обзоре. - ЦБ по-прежнему намерен жестко купировать ускорение инфляции, пользуясь доступным ему инструментарием. А ключевая ставка - один из важнейших инструментов. Таким образом, говорить о перспективах снижения ставки на ближайших заседаниях регулятора пока нет оснований, как бы не пришлось ее повышать".

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