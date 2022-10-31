Рубль днем демонстрирует лишь незначительные разнонаправленные колебания к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 31 октября. Доллар США слегка снижается, евро столь же несущественно подрастает на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 61,51 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,14 руб./EUR1, подорожав на 5,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,9 копейки - до 61,3 рубля. Курс китайского юаня снизился к середине дня на 3,6 копейки - до 8,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые разнонаправленные движения к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании новых стимулов и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат октября. Основные мировые рынки ждут Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 1-2 ноября.

Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета Financial Times. Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы все чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъемом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу ожидаемо принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

"Рубль после окончания налогового периода и заседания ЦБ, прошедшего в пятницу, может вернуться к ослаблению. Способствовать такой динамике национальной валюты будет постепенное восстановление импорта, а также проинфляционные риски", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

"На прошлой неделе рубль не показывал ярко выраженной динамики, однако постепенно восстанавливающийся импорт и снижающийся экспорт располагают к ослаблению рубля. Тем не менее на прошлой неделе поддержку рублю продолжил оказывать фактор налогового периода, а также выросшие нефтяные цены. При этом итоги заседания Банка России сейчас не оказывают заметного влияния на динамику рубля. В пятницу после уплаты налога на прибыль октябрьский налоговый период был окончательно завершен. На этом фоне курс "доллар-рубль" на этой неделе может вновь превысить 62 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Мы склонны полагать, что на рынке образовался паритет между спросом и предложением, что довольно типично для окончания каждого месяца, когда активность экспортеров минимальна. Отметим, что пятничное заседание ЦБ не повлияло на ход торгов - регулятор не заявил ничего неожиданного. Отметим, что изменений в ключевой ставке как минимум до декабря ожидать не приходится. По нашим оценкам, снижение доходов экспортных компаний и восстановление импорта могут позволить курсу доллара вернуться в 63-65 руб. в первой половине ноября. На текущей неделе в пятницу в России выходной день, ввиду чего возможен перенос регулярных позиций импортеров. Также в середине недели будет решение по процентной ставке ФРС, из-за чего в четверг давление на позиции рубля может усилиться", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

Цены на нефть продолжают снижение днем в понедельник после публикации худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,38% - до $94,45 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,77% - до $86,34 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,94% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.