S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3860-3920п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3860-3920 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Позитивный импульс, вызванный публикацией отчетности технологических гигантов, оказался достаточно сильным. В результате на прошлой торговой сессии S&P 500 смог пробить вверх 50-дневную скользящую, а также коснулся 100-дневной скользящей. Осцилляторы не сигнализируют о возможной смене тренда. Сильное сопротивление образовалось на отметке 3920 пунктов, в районе которой индекс, скорее всего, будет консолидироваться в ближайшее время", - отмечает эксперт в комментарии.

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