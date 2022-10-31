Диапазон колебаний курса рубля в ноябре может расшириться до 60-63 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Диапазон колебаний курса рубля в ноябре может расшириться до 60-63 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль по-прежнему остается под ключевым воздействием торгового баланса, - пишет эксперт. - Наступившее межсезонье предполагает снижение активности продаж валютной выручки экспортеров. Это намекает на потенциал некоторого ослабления рубля. Однако в сложившихся условиях текущий курс выглядит равновесным. Диапазон колебаний в ноябре может расшириться до 60-63 руб./$1. Рубль в ближайшие дни будет больше обращать внимания на динамику цен на нефть. Если котировки Brent будут способны пробить $100/барр., мы можем увидеть сначала укрепление рубля до 61-60 руб./$1, а затем повышение активности импортеров и рост курса до 63 руб./$1. Однако, если цены на нефть уйдут ниже $90/барр., рубль будет плавно слабеть относительно американской валюты. В любом случае, пока мы не видим фундаментальных факторов для ралли в ту или иную сторону в финальной части года. Поэтому сохраняем наш прогноз на конец года на уровне 64 руб./$1".

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