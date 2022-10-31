Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Яндекса" на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Компания представит в четверг, 3 ноября, отчетность на 2К22. "Ожидаем сильные результаты за III кв. 2022г на фоне сохранения двузначных темпов роста рекламного бизнеса, ускорения роста сегмента e-commerce и значительного улучшения рентабельности относительно прошлого года. Компания может дать комментарии об интеграции Delivery Club и его дальнейших перспективах развития внутри экосистемы "Яндекса", - отмечают эксперты в комментарии.

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