ЦБР, скорее всего, сохранит ставку в декабре на уровне 7,5% - Росбанк

ЦБР, скорее всего, сохранит ключевую ставку в декабре на уровне 7,5% годовых, говорится в комментарии Росбанка.

Банк России сохранил ключевую ставку на заседании в пятницу неизменной на уровне 7,5% годовых, подкрепив решение нейтральными ориентирами на перспективу, отмечают аналитики банка. Из озвученных комментариев, на их взгляд, можно сделать несколько выводов:

- Во-первых, текущий инфляционный тренд охарактеризован позитивно. В целом, это обстоятельство дает надежду на потенциальную реакцию регулятора на последующие "разовые шоки" в виде индексации тарифов ЖКХ и пассажирских перевозок, полагают в банке.

- Во-вторых, денежно-кредитные условия, по оценке Банка России, ужесточились в основном из-за неценовых факторов, связанных с ростом неопределенности. В подобных обстоятельствах, дополнительное вмешательство регулятора с изменением (повышением) ключевой ставки может быть избыточным.

- В-третьих, краткосрочные дезинфляционные и проинфляционные факторы остались сбалансированы. В среднесрочной перспективе баланс рисков, по мнению экспертов Росбанка, может быть нарушен в пользу проинфляционных, в случае накопления негативных последствий для цепочек поставок от обострившихся геополитических рисков. В то же время основные индикаторы инфляционных ожиданий населения и предприятий, несмотря на их повышенный уровень не вышли за пределы зоны необходимого реагирования.

"В этой связи, на текущий момент мы продолжаем исходить из предпосылки, что в декабре ключевая ставка будет сохранена на неизменном уровне 7,5% годовых", - прогнозируют стратеги банка.

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