Потенциал роста бумаг сталелитейного сектора составляет 10% - ПСБ

Потенциал роста бумаг сталелитейного сектора составляет 10% от текущих уровней, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

Эксперт полагает, что из-за уверенных позиций рубля и ощутимой коррекции цен на сталь (почти в 2 раза, до в среднем $600-700 с пика в марте) ожидать крепких финансовых результатов публичных компаний сталелитейного сектора не приходится.

"Напротив, для поддержания операционной деятельности долговая нагрузка может превысить 2х (отношение долга к EBITDA) по итогам этого года. Уровень не является критичным, однако ограничивает компании в выплате дивидендов. На этом фоне мы считаем, что потенциал роста бумаг сталелитейного сектора сдержанный (на данный момент порядка 10%)", - пишет Жильников.

Аналитик напоминает, что, по оценкам Росстата, выплавка стали снизилась в сентябре на 4% м/м, до 5,9 млн т, и составила 57,6 млн т за 9 месяцев 2022 года (-5% г/г). Незначительно снизилась и выплавка чугуна за 3 квартала, составив 38,8 млн т (-3% г/г). А вот производство труб за прошедшую часть года, напротив, продемонстрировало рост на 18% г/г, до 9,5 млн т. Эксперт банка считает текущие данные даже лучше, чем ожидались весной при введении антироссийских санкций, и полагает, что снижение выплавки по итогам года не превысит 8%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.