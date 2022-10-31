ЦБР, вероятно, возобновит смягчение ДКП на заседании 16 декабря - Альфа-банк

Банк России, вероятно, возобновит смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 16 декабря, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Опираясь на консенсус-мнение совета директоров, ЦБ РФ предпочел сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,5% на заседании 28 октября, - напоминают аналитики банка. - Решение регулятора было принято в обстановке высокой неопределенности, но при этом в данный момент инфляционные и дезинфляционные факторы сбалансированы. Между тем сейчас основными факторами наблюдения являются динамика потребительского спроса и госрасходов. В целом, ЦБ РФ дал нейтральный сигнал рынку".

Однако а то же время стратеги банка считают, что снижение экономической активности может заставить ЦБ РФ продолжить монетарное смягчение - подавленный потребительский спрос может быть более продолжительными, а спад ВВП глубже в 4К22, чем можно было ожидать изначально: в августе ВВП снизился на 4,1% г/г, но уже в октябре эффект мобилизации станет более осязаемым, и спад ВВП может достичь 4,5% г/г.

"Таким образом, мы не исключаем сценария, при котором ЦБ РФ будет вынужден продолжить монетарное смягчение на заседании 16 декабря", - резюмируют Орлова и Ростовцева.

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