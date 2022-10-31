BCS Express умеренно позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены бумаг "Мать и дитя", сообщается в комментарии эксперта инвестиционной компании Дмитрия Пучкарева.

"Компания представила преимущественно нейтральные операционные результаты по итогам III квартала. Темпы роста выручки замедлились относительно высоких уровней 2021 года из-за стабилизации эпидемиологической ситуации в России. Сильнее выглядят результаты региональных госпиталей, в то время как результаты в Москве просели. Отчасти такая динамика связана с продолжающейся экспансией на рынки регионов. Каких-то сюрпризов отчет не принес, выраженной реакции в бумагах не ожидается. Взгляд на акции ГК "Мать и дитя" в среднесрочной перспективе умеренно позитивный. Компания намерена выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2022 года, тем самым подчеркивая устойчивость бизнеса", - пишет аналитик.

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