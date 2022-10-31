ОФЗ со средней и длинной дюрацией привлекательны для покупок - Инвестбанк Синара

ОФЗ со средней и длинной дюрацией привлекательны для покупок на текущих уровнях, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Пятничные торги на рынке ОФЗ прошли довольно спокойно. Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки и последующий комментарий не преподнесли сюрпризов, поэтому заметной реакции на них в ходе торгов не наблюдалось. Доходности колебались в довольно узких диапазонах - не более 5-6 б. п. Наибольший торговый оборот показали бумаги серии 26237 (9,86%, 2029г), хотя основная активность сосредоточилась в бумагах сроком менее пяти лет. Мы ожидаем, что пятничное решение Банка России окажет умеренно положительное влияние на долговой рынок, в свете чего считаем интересными бумаги со средней и длинной дюрацией", - пишет аналитик банка Александр Афонин.

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