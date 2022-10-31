"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $333,1 за штуку на конец 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции американской биотехнологической компании находятся в нашем аналитическом покрытии как одна из топовых идей. Инструмент уже обогатил инвесторов на 72,5% за 12 месяцев и на 41% с начала года - и все это на падающем рынке, когда индекс S&P 500 теряет 18,2% с начала года. После рассмотрения отчета за третий квартал мы подтверждаем наши ожидания по эмитенту и сохраняем целевую цену без изменения, остаток потенциала роста котировок бумаги составляет 6,1%", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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