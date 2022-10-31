Акции Pfizer, AMD и Electronic Arts будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Pfizer Inc., Advanced Micro Devices и Electronic Arts будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за III квартал. В случае сюрпризов возможны заметные движения в бумагах, полагает Холоденко.

Фармкомпания Pfizer представит квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $15,52 по сравнению с $12,12 за аналогичный период прошлого года. "Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $18,74, а потом сократилась. Акции растут и прорвали 200-дневную скользящую среднюю. Ближайшая цель - 50-дневная средняя - $48-49", - указывает эксперт.

Чипмейкер AMD представит квартальную отчетность во вторник, 1 ноября. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $0,68 по сравнению с $0,73 за аналогичный период прошлого года. "Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,1, а потом сократилась, - констатирует Холоденко. - Бумаги двигаются от уровня поддержки $58. При позитивном сюрпризе после публикации отчетности цель - $70, где проходит 200-дневная скользящая средняя".

Производитель видеоигр Electronic Arts представит квартальную отчетность тоже во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в III квартале прибыль на акцию (EPS) составила $1,37 по сравнению с $1,58 за аналогичный период прошлого года. "Три месяца назад EPS оценивалась на уровне $1,49, а потом сократилась. В пятницу бумаги увеличились на 0,6%. Котировка - $128,5. Акции закрепились выше 50-дневной скользящей средней. Локальная цель - $134", - отмечает аналитик BCS Express.

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