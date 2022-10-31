Курс рубля может уйти выше 62 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля по отношению к доллару США может превысить уровень 62 руб./$1 на текущей неделе - постепенно восстанавливающийся импорт и снижающийся экспорт располагают к ослаблению национальной валюты, итоги заседания Банка России не оказывают заметного влияния на динамику рубля в текущий момент, а октябрьский налоговый период был окончательно завершен в прошедшую пятницу, отмечают в комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург".

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