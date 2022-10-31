BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 430 руб

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 430 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 7 октября 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Исходная доходность идеи составила20,1%, указывают эксперты.

"Бумаги "Газпром нефти" по-прежнему остаются привлекательной ставкой на восстановление российского нефтяного сектора, но по текущим ценам краткосрочный потенциал для роста уже не так велик, поэтому в данный момент инвесторы могут обратить внимание на другие истории", - отмечается в комментарии.

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