Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 2130-2200п - ПСБ

Актуальным торговым диапазоном для индекса Мосбиржи на понедельник являются 2130-2200 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы позитивно смотрим на рынок акций, но полагаем, что он и в понедельник может продолжить испытывать дефицит новых драйверов для усиления спроса на "фишки" и, как следствие, развития роста", - отмечает эксперт в комментарии.

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