Вероятна стабилизация котировок ОФЗ на текущих уровнях в понедельник - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок рублевых гособлигаций на текущих уровнях на торгах в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ в пятницу нейтрально отреагировал на итоги заседания ЦБР, - напоминает эксперт. - Решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% совпало с консенсус-прогнозом. Сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики, как и в сентябре остался нейтральным. Прогноз регулятора по ключевой ставке на 2022-2024 годы остались без изменений: 7,4-7,6% до конца этого года, 6,5-8,5% в 2023г, 6-7% в 2024г. Текущий уровень доходности ОФЗ (7,6% - однолетних, 8,4% - трехлетних, 9,9% - десятилетних) с большей вероятностью предполагает повышение ставки, чем снижение в среднесрочной перспективе".

По мнению Монастыршина, давление на рынок оказывают внешние риски и высокая макроэкономическая неопределенность. Тем не менее, аналитик банка сохраняет ожидания, что по мере замедления инфляции в ближайшие месяцы премия в доходности среднесрочных и длинных ОФЗ к ключевой ставке будет снижаться.

"Конъюнктуру внешних рынков в начале этой недели мы оцениваем нейтрально для российского рынка облигаций. Повышение спроса на рисковые активы и относительно высокие нефтяные цены нивелируются ростом доходности облигаций развитых стран и ожиданиями повышения ставок мировыми Центробанками. UST-10 вновь торгуются с доходностью выше 4,0% годовых. На этой неделе в фокусе внимания заседание ФРС в среду. В понедельник, с учетом складывающихся внутренних и внешних факторов ожидаем, что рублевые гособлигации будут торговаться около достигнутых ранее уровней", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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