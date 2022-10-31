Нефть, скорее всего, будет торговаться в понедельник в диапазоне $92-94/барр. - Sber CIB

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в понедельник в диапазоне $92-94 за баррель, инвесторы займут выжидательную позицию перед назначенным на среду заседанием ФРС США, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

"Рубль в понедельник немного подешевел - до 61,7 руб./$1, однако в ближайшее время экспортеры могут продать оставшиеся после окончания налогового периода объёмы валюты, и в этом случае рубль закрепится около отметки 61 руб./$1", - отмечают эксперты инвестбанка.

"Банк России сохранил ставку на уровне 7,5%, сопроводив решение нейтральным комментарием. ЦБ отметил, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски выросли и по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Реакция рынка ОФЗ была весьма сдержанной: доходности выпусков с фиксированным купоном с погашением более чем через два года выросли в среднем на 4 б.п. В начале текущей недели их повышение может продолжиться, так как некоторые участники рынка, возможно, будут сокращать позиции в преддверии очередных аукционов Минфина, рассчитывая приобрести на них ОФЗ на более выгодных условиях", - указывают в Sber CIB.

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