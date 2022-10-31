Рубль может вернуться в диапазон 63-65 руб./$1 в первой половине ноября - ПСБ

Курс рубля может вернуться в диапазон 63-65 руб./$1 в первой половине ноября текущего года, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Снижение доходов экспортных компаний и восстановление импорта, по нашим оценкам, могут позволить курсу доллара вернуться в диапазон 63-65 руб./$1 в первой половине ноября. На текущей неделе в пятницу в России выходной день, ввиду чего возможен перенос регулярных позиций импортеров. Также в середине недели будет принято решение по процентной ставке ФРС США, из-за чего в четверг давление на позиции рубля может усилиться", - отмечает эксперт в комментарии.

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