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31 октября 2022 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% годовых, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

"Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12-13% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ", - говорилось в сообщении регулятора. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Американский рынок акций завершил торги пятницы уверенным подъемом на фоне сильного роста акций Apple и Intel, и несмотря на падение бумаг Amazon. В центре внимания инвесторов были квартальные отчетности компаний и статистика. Расходы населения США в сентябре выросли на 0,6% по сравнению с августом, доходы - на 0,4%, показали данные министерства торговли страны в пятницу. Прогноз экспертов предполагал повышение первого показателя на 0,4%, прогноз для второго - совпал с данными ведомства.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в сентябре увеличился на 0,5% относительно августа (на уровне прогнозов), а годовой рост показателя составил 5,1% вместо ожидавшихся 5,2%. Значение индикатора, который ФРС среди прочего учитывает при определении ключевой ставки, в помесячном выражении совпало со значением августа, в годовом - повысилось по сравнению с августовскими 4,9%. Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 59,9 пункта с 58,6 пункта в сентябре, согласно окончательным данным Мичиганского университета. Показатель оказался чуть выше предварительной оценки в 59,8 пункта.

Рынок также готовится к заседанию ФРС, которое состоится в среду. Большинство инвесторов и экономистов полагают, что американский регулятор монетарной политики повысит ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Вероятность этого в пятницу оценивалась трейдерами в 89%, согласно CME FedWatch Tool. В то же время участники рынка учитывают последние комментарии руководства американского ЦБ о возможности замедления темпов ужесточения: вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов оценивалась в 11% по сравнению с 1,6% неделей ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги понедельника ростом. Гонконгский Hang Seng к 8:20 МСК поднялся на 1,4%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился в октябре до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск увеличился на 1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,2%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в понедельник утром на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в понедельник составила $94,8 за баррель, что на 1,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,2%, до $95,77 за баррель. Срок действия декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые январские контракты подешевели на 1,02% - до $92,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,93%, до $87,08 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 1,3%, до $87,9 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 3,164 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,806 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 октября вырос всего на 0,04% и составил 109,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 813,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-20" (+0,42%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,35%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-002Р-01" (-0,32%), "Газпромбанк БО-17" (-0,25%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместил 10-летний выпуск облигаций серии БО-001P-24 объемом 10,035 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,85% годовых. Купоны квартальные.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило ставки 1-6-го купонов дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 10,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 11,09% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Техразмещение запланировано на 2 ноября. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 сентября зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом 60 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы будут размещаться на срок до 15 лет.

АПРИ "Флай Плэнинг" планирует с 3 по 8 ноября начать размещение 4-летнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составит 24% годовых, купоны квартальные. Запланирована оферта через год. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в случае, если консолидированный коэффициент финансового левериджа, рассчитанный на основании годовой финансовой отчетности эмитента, превысит значение 5х, а также в случае нераскрытия эмитентом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО, в срок, предусмотренный законодательством РФ, и нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

ФПК "Гарант-инвест" планирует в ноябре провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков компании на общую сумму 7,6 млрд рублей.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 21-24-го купонов 33-летнего выпуска облигаций серии БО-10 на уровне 8,2% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. 11 ноября предстоит исполнение оферты.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установило ставку 6-8-го купонов облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А2" в размере 10,9% годовых. Компания завершила размещение облигаций класса "А2" объемом 3,533 млрд руб. в ноябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,5% годовых. Ставка 2-5-го купонов зависела от индекса потребительских цен и рассчитывалась как уровень инфляции за год + 3,5% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,62% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.

ООО "Солид-лизинг" 18 ноября выкупит по оферте до 100 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 10 по 16 ноября. Агентом по приобретению станет ИК "Риком-Траст". "Солид-Лизинг" 29 января 2020 года завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей, начатое 24 декабря 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 13% годовых. Заем был размещен по открытой подписке. "Московская биржа" в июне 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии БО-001 объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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