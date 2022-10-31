ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений в декабре 2022г - BCS Express

Наиболее вероятным итогом заседания ЦБ РФ в декабре 2022 года является сохранение ключевой ставки на текущем уровне (7,5% годовых), говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на уровне 7,5% оказалось всеми ожидаемым, поэтому по итогам заседания регулятора в прошедшую пятницу реакция курса рубля, акций и облигаций оказалась абсолютно нейтральной. В пресс-релизе Банка России также каких-то неожиданных сигналов не было. Стимулирующая бюджетная политика и изменившаяся ситуация на рынке труда предполагают преобладание среднесрочных проинфляционных рисков. Ввиду этого сценарий сохранения ключевой ставки на следующем декабрьском заседании также выглядит наиболее вероятным", - указывает аналитик инвесткомпании.

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